Akın Gürlek duyurdu: İki büyük ilde kara para ve yasa dışı bahis operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul ve İzmir merkezli iki önemli operasyon gerçekleştiğini duyurdu.

Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik para trafiğini yönetttiği iddia edilen suç örgütü ile “Paymix” soruşturması kapsamında aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaştığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Gürlek İzmir merkezli operasyona ilişkin şunları ifade etti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir."

OPERASYONU JANDARMA YÜRÜTTÜ

İstanbul'daki operasyonun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla yürütüldüğünü belirten Gürlek şunları aktardı: "Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır. "

3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyum olarak atandığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor