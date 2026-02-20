Akın Gürlek duyurdu: İstanbul’da ticaret mahkemelerinde yeni düzenleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki yargı sürecinin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Gürlek, kararın Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alındığını ve Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul’daki bazı asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişikliğe gidilirken, mevcut dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredileceği açıklandı.

Akın Gürlek’in paylaşımı şöyle:

“Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

⚖️ İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ‘İstanbul’un mülki sınırları’ olarak belirlendi.

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.”