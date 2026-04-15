Akın Gürlek duyurdu: Kahramanmaraş'taki okul saldırısına yayın yasağı getirildi

Saldırıya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

RTÜK YAYINCILARI UYARDI

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayıncı Kuruluşlarımızın Dikkatine! 15 Nisan 2026’da Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim hadiseye ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur."