Akın Gürlek duyurdu: Kübra Yapıcı cinayetinin failleri yakalandı

30 Nisan tarihinden beri Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın öldürülüp ormanda yakıldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Gürlek, faillerin dün gece yakalandığını açıkladı.

Antalya'da yaşayan genç Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi emniyete başvurdu.

Genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te yine aynı kişiler ile kafeden ayrıldığı belirlendi.

Genç kadının en son "Ata" ve "Umut" isimli iki erkekle görüldüğü tespit edildi.

BABA YAPICI'NIN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyetteki ifadesindeki detaylar dikkat çekti.

Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü söyledi.

İtirafa göre Umut ve Ata, olay sonrası Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü.

Daha sonra delilleri yok etmek için cesedi yeniden çıkararak yaktı.

Cesetten tamamen kurtulmak isteyen failler, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attığını aktardı.

Ahaber'de yer alan habere göre itirafın ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri bölgede arama başlattı.

Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazı ve incelemelerde, Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklandı. Ata Berk Sezen ise İstanbul'da yakalandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Cinayetin aydınlatılmasının ardından bakan Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi." ifadeleri yer aldı.