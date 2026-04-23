Akın Gürlek'e İsmail Arı ve Alican Uludağ'ı hatırlatıldı, dezenformasyon yasası soruldu: "Şu an öyle bir şey yok"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, pek çok gazetecinin tutuklanmasına neden olan Dezenformasyon Yasası'yla ilgili bir çalışma olmadığını açıkladı.

Bakan Gürlek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazeteciler Gürlek'e faili meçhullere yönelik yeni daire başkanlığını ve dezenformasyon yasasıyla tutuklanan gazetecileri sordu.

Bir gazetecinin "Gülistan Doku soruşturmasının ardından faili meçhul meselesinin üzerine gidilecek mi" sorusuna "Yeni bir daire kurduk, her dosyanın değil ama bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecek, eksiklik varsa başsavcı iletecek" cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Dezenformasyon yasasıyla ilgili bir düzenleme bekliyor muyuz, gazeteci arkadaşlarımız İsmail Arı, Alican Uludağ bu yasadan tutuklu" sorusuna ise "Şu an öyle bir şey yok" cevabını verdi.