Akın Gürlek, Engin Dinç'i aramış: "Masanızda fotoğrafım varmış, doğru mu?"

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’i arayarak masasında fotoğrafı olduğu iddialarını sorduğu ortaya çıktı.

Emniyet'te son günlerde su yüzüne çıkan krizle ilgili bir gelişme daha ortaya çıktı. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ile görüşmesini köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in masasında olduğu iddiasını doğruladı ve aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Söz konusu fotoğrafın Emniyet tarafından çekildiğine ilişkin duyumlar aldığını belirten Gürlek, fotoğrafın çekildiği iddia edilen akşam için şu bilgileri verdi:

“Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılarla iftar yapmıştık. Orada avukat arkadaşlar da vardı. Erken çıktım. Beni uğurlamaya geldiler. Avukatın yanında arkadaşı var. Onlar iki basamak aşağıda, ben iki basamak yukarıdaydık. Uygunsuz bir yer değil. Atalay’ın dosyasıyla ilgili bir görüşmemiz yok. Kendisini özel olarak çağırmamışım. Diyalogum yok. Bu arkadaşla ilgili sıkıntı var mı? Yok. Uygunsuz fotoğrafım var mı? Yok.”

Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu.

Şikâyetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

“Mağdur arkadaşlar da bana geldiler. Değerlendirme yapıyoruz. ‘Ortak hareket edelim’ dediler. Bir idari teftiş başlatıldı, onu bekleyebilirim. Kimsenin günahını almam. Gerçekten fotoğraf var mı, yok mu, bilmiyorum. Ama bana söylenen bu. Bu fotoğrafı niye çektiler; nasıl bir senaryo yazacaklar, bilgim yok.”