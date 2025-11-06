Akın Gürlek, Etimaden’den alelacele mi ayrıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü Ümraniye mitinginde bir belge paylaşarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinin yönetimine atandığını iddia etti. İktidara yakın gazeteciler ise Gürlek’in savcı olduktan sonra şirketten istifa ettiğini öne sürdü.

Gazeteci Bahadır Özgür ise bir belge daha paylaşarak Gürlek’in şirketten 1 hafta içinde ayrıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür şunları yazdı: “CHP Genel Başkanı Özel, Savcı Akın Gürlek'in, yasak olmasına rağmen, 9 ay Eti Maden'de yöneticilik yaptığını gösteren belgeler açıkladı. Bunların yanında çok önemli bir belge daha var:

* Eti Maden, Lüksemburg'un resmi ticaret sicil gazetesine Gürlek'in yöneticiliğinin 2027 yılına kadar süreceğini bildiriyor. Bildirim tarihine dikkat: 29 Temmuz 2025.

* Ama ne olduysa bir haftada karar değişiyor. Yeni bildirimde Gürlek'in yönetimden ayrıldığı belirtiliyor. Tarih: 6 Ağustos 2025

* Şirketin bütün resmi evrakları Gürlek'in, İBB soruşturmasını yürütürken Eti Maden'de yönetici olduğunu kanıtlıyor.”

Özgür Özel bugünkü açıklamasında kendisinin bir açıklamasından sonra Gürlek’in bu görevden ayrıldığını iddia etmişti. Özel şunları demişti: “Göreve giriş Kasım 2024, çıkış 6 Ağustos 2025. Bundan iki ay önce. Ne gün biliyor musunuz arkadaşlar? Benim ‘Ey Akın Bey, senin Hollanda taraflarında, Lüksemburg’larda ne işin var?’ dediğimin ertesi günü o görevden istifa ediyor suçüstü yakalandığı için. Ben demedim mi size arkadaşlar ‘6 Ağustos’ta Hollanda Lüksemburg taraflardan neler duyacaksınız?’ Daha neler duyacaksınız? Edinilmiş mallar, yüzen gezen mallar duyacaksınız.”

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketin yönetimine atandığını öne sürmüştü. Özel şöyle konuşmuştu: "Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var, 168 bin lira, 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez, şirketin kararları Fransızca yazılıyor; ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler, tek başına bu burada. 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos'ta dedim ya, Lüksemburg'da neler olduğunu biliyorum. Apart topar 6 Ağustos 2025 günü yönetim kurulu görevinden ayrılıyor."