Akın Gürlek: Faili meçhul cinayetler ile ilgili yeni bilgi ve belge gelirse sonuna kadar gideriz

Adalet Bakanı Gürlek, tv100 yayınında Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek’e Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi Türkiye’nin toplumsal hafızasında acı bir yer tutan siyasi cinayetlerin aydınlatılıp aydınlatılamayacağını sorusuna yanıt verdi.

"1993 KARANLIK BİR DÖNEMDİ"

Bakan Gürlek, 1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade etti.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin konuşan Gürlek, bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirterek, hukuki olarak bu dosyalarda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu söyledi.

"YENİ BİLGİ VE BELGE GELİRSE ÇALIŞMA YAPARIZ"

Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Bakan Gürlek, "Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.