Akın Gürlek hakkında Cumhurbaşkanlığı’na şikâyet dilekçesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik tartışamalar dinmiyor. Bakan Gürlek’in soruşturmalara ilişkin açıklamaları tepkilere neden olurken, bakanlık bünyesinde faili meçhul dosyalara yönelik bir birim kurması ise “savcılık işlerine karışmak” olarak eleştiriliyor.

Bununları yanı sıra en son; Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’nin süren CHP belediye soruşturmalarında ifadeler üzerinde oynayarak kamuoyuna servis etmesi hem Bakan Gürlek hem de bakanlığa karşı tepkileri artırdı.

Ayrıca Danıştay’da da Gürlek’e karşı Ankara Barosu üyesi 5 avukatın açtığı dava esastan görüşülecek.

''ATADIKLARINIZ BİZZAT SİZE FATURA EDİLME SONUCU DOĞURACAKTIR''

cumhuriyet.com.tr'den Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Ankara Barosu’na kayıtlı Av. İsmail Sami Çakmak da Cumhurbaşkanlığı’na Bakan Gürlek hakkında şikayetçi oldu.

Av. Çakmak; dilekçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik; “Sn. Cumhurbaşkanı şu an bizzat Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini tayin edebilen ve yönlendirebilen tek irade konumundasınız. Doğal olarak da tarih önünde en sorumlu tutulacak kişi durumundasınız. Hal böyle olunca; sizin re’sen veya öneriler sonucu atadığınız kişi ve görevlilerin eylem ve söylemleri bizzat size fatura edilme sonucu doğuracaktır” dedi.

Çakmak dilekçesinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanması dahi tartışma konusu olan Gürlek’in bakanlığa atanmasının da kamuoyunca yasaya ve hukuka aykırı bir eylem olarak yorumlandığını belirtti.

Gürlek’in “hazırlık soruşturmalarının gizliliğine” ilişkin yasa geçerliliklerine aykırı davranarak dosya bilgilerini afişe ettiğini, bu durumun Cumhuriyet Savcılıklarını zor bir duruma düşürdüğünü ve söylem ve işlevlerinin Adalet Bakanlığı’yla bağdaşmadığını vurguladı.

Bu kapsamda Çakmak; “Gürlek, Adalet Bakanlığı’na, başkanı olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu’na güven ve saygıyı tartışmaya açan davranışlar sergilemektedir. Buna izin verilmez” dedi. Çakmak, Gürlek’in atama kararının geri alınarak iptalini istedi.