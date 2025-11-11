Akın Gürlek "İBB iddianamesi hazır" dedi: İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl hapis talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Gürlek, saat 14.30'da yaptığı açıklamada İBB iddianamesinin hazır olduğunu ve yarım saat içinde mahkemeye sunulacağını söyledi. Başsavcı ayrıca, davanın Silivri'de görüleceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise 232 gündür beklenen iddianamenin detayları paylaşıldı.

İddianamede 23 Mart'tan bu yana tutuklu olan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu 143 eylemle suçlandı; İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede İmamoğlu, "suç örgütünün kurucusu ve lideri" olarak tanımlandı. İmamoğlu'na bunun yanı sıra doğrudan yöneltilen suçlamalar "rüşvet" (12 kez), "suç gelirlerinin aklanması" (7 kez) ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" (7 kez) oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun "CHP'yi ele geçirmek" ve "Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla" örgüt kurduğu iddia edildi.

7 ayrı bölümden oluşan 3900 sayfalık iddianamede toplam 402 isim "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede "10 yıllık süreçte 160 milyar liralık kamu zararı oluştuğu" öne sürüldü.

Öte yandan iddianamenin girişinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatır şekilde "ahtapotun kolları gibi" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, saat 14.30’da düzenlediği basın toplantısında, iddianameye ilişkin şunları söyledi:

İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

İddianamede gizli ve normal tanıklar var. 70’ten fazla etkin pişmanlıktan faydalanan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin bize etkili bilgiler verdi. Adem Soytekin’i iddianamede örgüt yöneticisi olarak belirledik. Örgüt yöneticisi olarak verdiği bilgilerin eksik olduğunu belirledik ama verdiği bilgiler doğru. Ve kendisi ile ilgili bilgiler vermedi. Bilgiler eksik olduğu için tutuklandı.

Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Şu an 2 tane belediye başkanı da yargılanacak. Beylikdüzü ve Şişli… İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi ile ilgili muhtemelen ek iddianame düzenlenecek. İncelememiz bunlarla ilgili henüz tamamlanmadı.

İhalelerin süreçleri ne şekilde dizayn edildiği çok önemli. Bunları iddianamede görebilirsiniz. Yazışmalar doğrudan dosyaya girdi. Mehmet Murat Çalık’ın WhatsApp yazışmaları var. Dosyada ikrar içeren yazışmalar var. Kamu zararı toplam suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar. 95 tane taşınmaz. Bunlar güncel değerler değil. Suç tarihi 10 yıllık süreci kapsıyor.