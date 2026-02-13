Akın Gürlek ilk kez canlı yayında soruları yanıtlayacak

Çiçeği burnunda Adalet Bakanı Akın Gürlek bu akşam ilk kez canlı yayına katılacak. Gürlek, AKP'ye en yakın televizyon kanallarından A Haber'e saat 21.00'de özel röportaj verecek.

Gürlek sosyal medya hesabından "Bu akşam A Haber canlı yayınında gündemi değerlendireceğiz" paylaşımı yaptı.

Gürlek 11 Şubat Çarşamba günü Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanmıştı. Gürlek'in atanması muhalefetin eleştirilerine neden olmuştu. Meclis'teki yemin töreni sırasında CHP'li vekillerin protestoları nedeniyle tepkiler oluşmuştu. Gürlek, AKP'li vekillerin korumasıyla yemin edebilmişti.

Gürlek, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni sırasında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz