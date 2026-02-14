Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar: İBB davası için ne dedi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra dün akşam ilk kez bir canlı yayına katıldı.

A Haber'de kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Gürlek, yemin töreni esnasında mecliste yaşananlara, İBB davasına, Adalet Bakanlığı görevinde yapılacak olası çalışmalara ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gürlek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"KAPIM HER SİYASİ PARTİYE AÇIK"

Kendisinin "Bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon yurttaşın Adalet Bakanı" olduğunu öne süren Gürlek "kapım her siyasi partiye açık" dedi ve şunları kaydetti:

"Bu makamın sahibi değil emanetçisiyim. Adalet, devletin namusudur. Zedelendiği yerde güven sarsılır, güven sarsılırsa da kamu düzeni bozulur. Ben bir siyasi kimliğin dışında adalet ihtiyacı olan 86 milyon vatandaşımızın yanındayım, onların bakanıyım. Adalet ihtiyacı olan kim varsa, haktan, hukuktan yana bir mağduriyeti olan hangi vatandaşımız varsa benim kapım herkese açık, her siyasi partiye açık. Bunun öncelikli olarak bilinmesini istiyorum. Ben, Türkiye'nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın hak ve hukuk sorunlarını, mağduriyetlerini dinlemek için bu göreve atandım. İnşallah da bu görevi layıkıyla yapacağım."

İBB DAVASI: "KENDİ İÇLERİNDEN BAŞVURULAR VARDI"

Akın Gürlek, kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken, iddianamesi Başsavcılık tarafından yazılan İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' davası hakkında ise şunları söyledi:

"Biz cumhuriyet savcısı olarak şahıslara bakmayız, kişinin makamına, mevkisine, belediye başkanı olmasına, ünvanına bakmayız. Suç var mı, yok mu ona bakarız. Hatırladığım kadarıyla ihbarlar, şikâyetler vardı yoğun bir şekilde. Bir kısım da kendi içlerinden başvurular vardı. Soruşturma makul şüphe üzerine başlar. Yani bir şüphe varsa cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatmak zorunda. Şahsın belediye başkanı olup olmaması, bir siyasi kimliğinin olması, şanı, şöhreti, unvanı bizi ilgilendirmiyor. Gelen ihbarlar, şikâyetler üzerine soruşturmalara başladık."

Gürlek, "Gizli tanıklara baskı yapıldığı" iddialarını yalanlayarak, soruşturmada tanık beyanlarına göre işlem yapılmadığını, delillere göre hareket ettiklerini vurguladı.

YEMİN TÖRENİ: "BENİM İÇİN ÇOK FARKLI BİR ORTAMDI"

Meclis'te gergin bir ortamda gerçekleşen yemin töreni için konuşan Gürlek, "benim için çok farklı bir ortamdı" dedi ve şunları söyledi:

"Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz."

"GELİRLERSE ONLARLA DA GÖRÜŞÜRÜZ"

Gürlek, "CHP'li milletvekilleri ya da başka muhalif partilerden sizden randevu isteyecekler. Bu diyaloglara siz açık mısınız? Açık bir tarzı mı benimseyeceksiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim kapım parti gözetmeksizin herkese açıktır. Az önce de söyledim, 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A partisi, B partisi, C partisi de değil. Benim kapım onlara da açık. Biz özellikle diyalog kapılarını kapatmamalıyız. Ben Adalet Bakanlığını temsil ediyorum. Gelirlerse, yardımcı olacağımız bir şey varsa, onların da hakla, hukukla sorunu varsa onlarla da görüşürüz."

İBB DAVASI'NIN CANLI YAYINLANMASI

"Buna mevzuatın izin vermesi gerekiyor. Şu an kanunumuzda bu davaların canlı olarak yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme yok ama yüce Meclis bu konuda bir irade gösterirse elbette yayınlanabilir. Ben şunu söylemek istiyorum, mahkeme salonları kesinlikle siyaset arenası değildir, siyasi şov, propaganda yapılamaz. Hakimler, millet adına dosyadaki delillere göre karar verir. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Mahkeme salonlarında siyasi propaganda yapılmaması gerekiyor. Hakimler bu propagandadan da etkilenmez. Çünkü hakimler yüce Türk milleti adına karar verir."

CEZAEVİ ZİYARETLERİ

"Burada bir mevzuat boşluğumuz var. Adalet Bakanlığı sürecimde bu konuyla ilgili arkadaşlara talimat verdim. Bir yasal düzenleme yapacağız. Tutuklu ve hükümlü ayrımı var. Tutuklularda cezaevinde avukatlar istediği zaman görüşebilir. Gece 3'te de avukatı gitse tutukluyla görüşebilir ama hükümlülerde böyle bir şey yok. Özellikle tutuklularda böyle bir boşluk var. Avukatlar rahat bir şekilde görüşebiliyor, ona şahsi notlarını, mektubunu verebiliyor. Kanunda düzenleme yapılması gerekiyor. Özellikle tutuklularla avukatların görüşmesi, birbirlerine not vermesi, bunların rahat bir şekilde dışarı gitmesi konusunda bir eksiklik var. Normalde bütün mektuplar, notlar cezaevi idaresi tarafından 'görüldü' kaşesi yapılıyor. Eğer uygun değilse bunlar gönderilmiyor ama tutuklularda yasal mevzuat boşluğu olduğu için notlar rahat bir şekilde avukatlara verilebiliyor, avukatlar aracılığıyla diğer şahıslara verilebiliyor. Bununla ilgili inşallah kısa sürede bir çalışma yapıp Meclis'e sunmayı düşünüyoruz."

YASADIŞI BAHİS

"Yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız lazım. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Yasal düzenleme eksikliği varsa, yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahis şirketleri sürekli olarak teknolojiyi takip ediyorlar. Biz bir siteyi kapatıyoruz, iki dakika sonra sitenin sonuna bir nokta işareti konulup yeniden açılıyor. Önemli olan kaynağın tamamını kurutmak lazım. Yasal düzenleme olarak eksikliklerimiz olabilir. Bunlarla ilgili yapacağız. Burada da şahısların isimlerine, ünvanlarına, kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Burada şikenin yapılmaması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. İstanbul Adliyesi'nde özel bir büro var. Bu konuda çok güzel çalışıyor. Türkiye'de de yaygınlaştıracağız. Yasa dışı bahis konusunda ben Adalet Bakanı olarak topluma söz veriyorum, biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız. Eksiklik varsa onu gidereceğiz."

"ALO ADALET HATTI KURULACAK"

Vatandaşların en çok dava süreçlerinin uzamasından şikayetçi olduğuna dikkati çeken Gürlek, Alo Adalet hattı kurulacağını aktardı ve şunları söyledi:

"Bir boşanma davası, kira davası, kadastro davası çok uzun sürüyor. Kadastro davasını dede açıyor, torunu zamanında bitmiyor. Benim yeni Adalet Bakanlığı dönemimde şu şekilde bir sistem kurmayı düşünüyorum, 'Alo Adalet' hattı kuracağız. Ben 'Alo Adalet' diye bir hat kuracağım. Nedir bu hat? Mesela vatandaşın bir boşanma davası var. 17 celseden beri vatandaşın boşanma davası bitmemiş, yani burada vatandaş mağdur, bitmesini istiyor. Ya da bir kira davası var. 8 celseden beri kira davası devam ediyor. Burada vatandaş Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da olabilir, mail ile de olabilir."

"TİCARET MAHKEMELERİ TEK BİR YERDE TOPLANACAK"

Dünyanın ticareti burada dönüyor. Ticaret mahkemeleri, çok önemli mahkemeler. Burada çok büyük davalarımız var. İstanbul'da pilot olarak kurmayı düşünüyoruz, bütün ticaret mahkemelerini tek bir yerde, tek bir binada toplamayı düşünüyorum. Şimdi bunun bize faydası ne olacak? Anadolu Adliyesi'nde, Çağlayan Adliyesi'nde, Bakırköy Adliyesi'nde, Küçükçekmece Adliyesi'nde ticaret mahkemesi var. Çok dağınık. Şimdi vatandaş Küçükçekmece'ye gidiyor karar alamıyor, gidiyor Anadolu Adliyesi'nden başvuruyor. Bütün ticaret mahkemeleri, yer belli değil, bir kompleksin içerisinde olacak, sadece bu davalara bakacak ve ticaret hakimlerimiz adliye dışından ayrı olarak bu binalarda görev yapacak. Bu da bize özellikle ticaret davalarındaki sürecin uzamasını engelleyecek ve yeknesaklığı sağlayacak. Bu süreci yakın zamanda pilot olarak ilk İstanbul'da devreye geçirmeyi düşünüyoruz."

YENİ NESİL ÇETELER

"İstanbul'da Başsavcı olarak görev yaparken sokak çetelerine operasyonlar yaptık ama katılımı durdurmamız lazım. Gençler bir şekilde özeniyor, daha doğrusu teşvik ediliyor, bulaştırılıyor. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Kanun olarak elbette eksikliklerimiz olabilir. 11. Yargı Paketi'nde bir kısım düzenlemeler yapıldı. 12. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. Bununla ilgili de düzenleme yapacağız. Maalesef suç örgütleri, kanundaki boşluktan kaynaklanarak bu çocukları kullanıyor. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor."

15 BİN PERSONEL ALINACAK

"Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bir kadro belirliyor. Daha sonra il bazlı olarak alımlar yapıyoruz. Bu konuda inşallah bir periyodik takvime göre 15 bin personel adalet camiamıza kazandıracağız. Aynı şekilde hakim savcı yardımcılığı mülakatları da başlayacak."