Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasına CHP'den ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "milli iradeye yargı eliyle darbe yapıp dokunulmazlık zırhına saklanıldığını" ifade etti.

Emir, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!"