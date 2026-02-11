Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasına CHP'den tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarıyla, "affını isteyen" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

CHP'li vekiller İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

"YOK ÖYLE YAĞMA!"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.

"BU BİR KİŞİ MESELESİ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Adalet Bakanı olarak atanması, 8 Ekim 2024 tarihinden bu yana partimize yönelik giriştiği operasyonlarının açık bir mükafatıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş iddianameleriyle; partimize, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve demokratik siyasete karşı kurulan yargı kuşatması anlayışı bugün Adalet Bakanı koltuğuna oturtulmuştur. Bu süreçte: İftiracı beyanları dosyanın omurgasına dönüştüren, tutukluluğu bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanan, masumiyet karinesini, savunma hakkını sistematik biçimde aşındıran ve aileleri hedef alacak kadar gözünü karartan, yargıyı siyasetin aparatı haline getiren uygulamaların altına imza atan bir anlayış vardı.

Bugün yapılan atama, bu pratiğin iktidar tarafından taltif edildiğini bir kez daha gösteriyor. Anayasayı, yasaları, insan haklarını ters yüz eden anlayışın sırtı sıvazlanıyor. 'İktidar ortağı değil ittifak ortağıyız' diyen ve Meclis kürsüsünde uzun tutukluluk süresini eleştirip "rahatsızlığını" dile getirenlerin de bugünkü atamaya dikkatle bakması gerekiyor. Bu bir kişi meselesi değildir. Yargı eliyle kurulan bir siyasal rejim meselesidir. Halk iradesine karşı kurulan yargı rejiminin karşısında, hakikati de mücadeleyi de büyütmeye devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu karanlık düzene boyun eğmeyecek, hukuku ve demokrasiyi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

"İKTİDARIN ÇARESİZLİĞİNİN VE ÇÖKÜŞÜNÜN BELGESİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki göstererek, "Tarih bunu kara bir utanç sayfası olarak yazacak" dedi.

Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimize yönelik kumpasların baş aktörü, yargıyı sarayın tetikçisine çeviren Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılarak ödüllendirilmesi; hukukun tabutuna çakılan son çividir. Hukuku ayaklar altına alan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bu atama, sandıkla kazanamadığını mahkeme salonlarında dizayn etmeye çalışan bir iktidarın çaresizliğinin ve çöküşünün belgesidir. Tarih bunu kara bir utanç sayfası olarak yazacak" ifadelerine yer verdi.