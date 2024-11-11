Akın Gürlek'in eşi SPK üyeliğine atandı

Hakimken yargıladığı gazetecilerle, siyasi isimlere verdiği cezalarla tanınan ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.

Gürlek, son dönemde yargının en tartışmalı isimlerinden olan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı ve sonrasında kayyum atanmasının önünü açan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi.

SPK BÜLTENİ ATAMA YAPILMADIĞI İÇİN YAYIMLANAMADI Öte yandan Sermaye Piyasası Kurumu’nun Bülteni 5 hafta boyunca gerekli üye sayısı bulunmadığı için yayımlanmadı. Kurul’un toplam 7 üyesi bulunması gerekiyor. Kurul Karar Organı, en az 5 üye ile toplanırken ve en az 4 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alması gerekiyor. 7 Ekim itibarıyla Yavuz Koç, Mutlu Akın, Yusuf Kaya'nın görev süresi doldu. Görev süresi dolar üyelerin yerine atama yaklaşık bir buçuk aylık gecikme ile yapılmış oldu. Halen görevde olan Kurul Üyeleri şöyle: • İbrahim Ömer Gönül

• Enver Usca

• Bülent Murat Hahoğlu

• Yusuf Sünbül

AKIN GÜRLEK HANGİ KARARLARA İMZA ATMIŞTI?

Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, daha sonra da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevi yürüten Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak tanınıyor. Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ayrı suçtan yargılamış, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da “terör örgütü propagandası” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’nin Berberoğlu kararı uygulanmaması üzerine Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” diyerek suçlamıştı.

Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetmişti. AYM, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti.