Akın Gürlek'in eşinin SPK'ye atanmasına CHP'den tepki: "Siyasi operasyonun ödülü"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu üyeliği'ne atanmasına tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bir tek cümlede memleketin özeti" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi" ifadelerini kullandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Günaydın, "Bir tek cümlede memleketin özeti" dedi.
Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da atamaya tepki gösterdi. Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.
Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, daha sonra da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevi yürüten Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak tanınıyor. Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ayrı suçtan yargılamış, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti.
Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da “terör örgütü propagandası” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’nin Berberoğlu kararı uygulanmaması üzerine Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” sözleriyle eleştirmişti. Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetmişti.
AYM, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti