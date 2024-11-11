Akın Gürlek'in eşinin SPK'ye atanmasına CHP'den tepki: "Siyasi operasyonun ödülü"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Günaydın, "Bir tek cümlede memleketin özeti" dedi.

Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da atamaya tepki gösterdi. Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atanmasıyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.