Akın Gürlek'in mal varlığını sorgulayanlar tespit edildi iddiası

CHP Lideri Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in toplam değeri 325,5 milyon liraya ulaşan 12 ayrı gayrimenkulü olduğu iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Akın Gürlek'in üzerine kayıtlı sadece 4 tapusu olduğunu açıklamasının ve tapu kayıtlarını paylaşmasının ardından, bu bilgileri sorgulayanlar için de harekete geçildiği ortaya çıktı.

halktv.com.tr’de yer alan habere Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, tapu kayıtlarının farklı tapu müdürlüklerinde sorgulandığı belirlendi.

Her ay, periyodik olarak kayıtları inceleyen kamu görevlileri de tespit edildi. Bunu yapan isimler hakkında yasal işlem başlatılabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 taşınmazı olduğunu ve bunların değerinin 325 milyon lira olduğunu iddia etmişti. daha önce sattığını ifade ettiği 4 taşınmazın değerinin ise 126 milyon lira olduğunu öne sürmüştü.

İddialara yazılı bir açıklamayla yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçlamaları “algı operasyonu” olarak nitelendirmişti.

Gürlek, bugün yaptığı açıklamada belgelerin sahte olduğunu söyleyip 4 adet taşınmazı olduğunu belirtmişti.