Akın Gürlek'in Rabia Naz Vatan ile ilgili sözlerinin ardından baba Şaban Vatan'dan açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bugünkü konuşmasının ardından, 8 yıl önce 11 yaşındayken Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın akıbetiyle ilgili soruşturma tekrar gündeme geldi.

Adalet arayışı 8 yıldır devam eden baba Şaban Vatan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şaban Vatan, Gürlek’in sözlerinin ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü aradığını belirterek “Bilgi verecekler haber bekliyorum. İnşallah artık gereken yapılır” dedi.

Az önce bilgim oldu

Sayın Adalet Bakanımız @abakingurlek

Rabia Nazımızında davasını incelemek için bir ekip kurduklarını açıklamış .

Haber gündeminden sonra Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü Aradım

Bilgi verecekler haber bekliyorum.

İnşallah artık Gereken Yapılır — ŞabanVataN-RabiaNaz VataN ⚖️ (@VatanSaban) April 17, 2026

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Dersim’de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelerin ardından konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarının incelediğini de söylemişti.

RABİA NAZ SORUŞTURMASI

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Baba Şaban Vatan, olay sonrasında kızının yüksekten düşerek ölmediğini, kızına başka bir yerde bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. Dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı.