Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan 2 ilçe tapu müdürü tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtları sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını "usulsüz şekilde" sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, dün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

BİR TUTUKLAMA DA ÇOBANLAR'DA

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İlçe Tapu Müdürü de tutuklandı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer 2 kişinin işlemleri devam ediyor.