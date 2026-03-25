Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A'nın kendisini yönlendirdiği ve kayıtları gönderdiğini iddia ettiği Ayşegül E.K'nin Antalya kent merkezinde olduğu tespit edildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Antalya'daki ikametinde gözaltına alınan Ayşegül E.K., Kaş ilçesine götürüldü. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle dün tutuklanan tekniker D.A. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu Ayşegül isimli kişinin kendisini kandırarak Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamasını istediğini ve kayıtları bu kişiye gönderdiğini beyan etmişti.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinin Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale ilçesinin Tapu Müdürü V.S. de Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin dün (24 Mart) gözaltına alınmıştı.