Akın Gürlek'in yerine atanan isim belli oldu

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in yerine İstanbul Cumhruiyet Başsavcılığı'na gelen isim netleşti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü (19 Şubat Perşeme) toplantısında sonuçlandırdı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

FATİH DÖNMEZ'İN GÖREV GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez'in daha önceki görevleri şu şekilde:

2010: Erdek Cumhuriyet Savcısı

2013: Silvan Cumhuriyet Savcısı

2015: Karasu Cumhuriyet Savcısı

2016: İstanbul Cumhuriyet Savcısı

2021: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

2023: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı