Akın Gürlek kimdir? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri

Aldığı kritik kararlarla sık sık kamuoyunun gündemine gelen Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Türkiye’nin yeni Adalet Bakanı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı koltuğuna uzanan bu süreç, “Akın Gürlek kimdir?” sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

AKIN GÜRLEK’İN ADALET BAKANLIĞINA ATANMA SÜRECİ

Resmi Gazete’nin 11 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, “görevden affını isteyen” Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talebi kabul edildi. Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/51 sayılı kararda, atamanın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Aynı kararla İçişleri Bakanlığına da yeni bir atama gerçekleştirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı ve 2005 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yargı teşkilatında görev almaya başladı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hakimlik yapan Gürlek, meslek hayatı boyunca ceza yargılamaları alanında görevler üstlendi.

HAKİMLİK KARİYERİ VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİ

Akın Gürlek, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu görevleri sırasında verdiği kararlar, Türkiye gündeminde tartışmalar yarattı.

Kamuoyunda öne çıkan davalar

Enis Berberoğlu kararı: Akın Gürlek'in başkanı olduğu mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamadı. Berberoğlu cezaevine girdi.

Ekim 2024: Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

30 Ekim 2024: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı; belediyeye kayyım atandı.

Özgür Özel'in açıklamaları: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'i "seyyar giyotin" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel'e tazminat: Gürlek'in açtığı dava sonucunda Özel, manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

17 Ocak 2025: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine, Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

21 Ocak 2025: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı.

27 Ocak 2025: Menajer Ayşe Barım , Gezi eylemleriyle bağlantılı iddialarla tutuklandı; daha sonra tahliye edildi.

İmamoğlu hakkında soruşturmalar: "Sahte diploma" iddiasıyla soruşturma açıldı, diploması iptal edildi.

19 Mart 2025: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'nun tutuklanması: İmamoğlu, "suç örgütü kurmak, rüşvet ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı; terör suçlamasıyla ayrıca soruşturma açıldı.

Belediyelere yönelik operasyonlar: İstanbul ve Adana'da çok sayıda CHP'li belediye başkanı tutuklandı.

Sanat ve medya soruşturmaları: Mabel Matiz, Manifest müzik grubu ve LeMan Dergisi hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Özgür Özel'in iddiaları: Gürlek'e villa tahsisi ve çifte maaş iddiaları gündeme getirildi; Özel hakkında soruşturma açıldı.

CHP hakkında bildirim: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP ile ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ VE TARTIŞMALI KARARLAR

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını uygulamaması, siyasi ve hukuki tartışmalara neden oldu.

Bu süreçte dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönelttiği eleştiriler kamuoyunda geniş yer buldu. Açılan tazminat davası ise reddedildi.

BİRİNCİ SINIF HAKİMLİK VE ADALET BAKAN YARDIMCILIĞI

Akın Gürlek, Nisan 2021’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıf hakimliğe terfi ettirildi.

2 Haziran 2022 tarihinde, Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş’un yerine Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görev, Gürlek’in yürütme organı içindeki ilk üst düzey pozisyonu oldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÖNEMİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Akın Gürlek, bu görevde bulunduğu süre boyunca medya, yargı ve kamuoyunu ilgilendiren çok sayıda dosyada adından söz ettirdi.

BirGün'e Akın Gürlek DavasıSabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’e "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "terör örgütlerine hedef gösterme" iddiasıyla dava açıldı. 22 Ekim 2025'te sonuçlanan davada "Kamu görevlisine alenen hakaret" Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’e para cezası, İbrahim Aydın’a ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Aydın, Koç ve Gökdemir "terör örgütlerine hedef gösterme" suçundan ise beraat etti.

Ekol TV hakkında yürütülen kara para ve yasa dışı bahis soruşturması, erişim engeli kararları ve bazı medya mensuplarının yargılandığı davalar, bu dönemin en çok tartışılan başlıkları arasında yer aldı. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde Ekol TV hakkında kara para ve yasa dışı bahis soruşturması başlatmasının ardından kendisinin Ekol TV ziyaretinin yer aldığı haberlerin engelletmesi gündem ve tartışma konusu oldu.

AKIN GÜRLEK’İN ADALET BAKANLIĞI GÖREVİ

11 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akın Gürlek, resmen Adalet Bakanı olarak atandı. Bu atama ile birlikte, uzun yıllar yargı mensubu olarak görev yapan Gürlek, Türkiye’nin adalet politikalarının yürütülmesinden sorumlu isim haline geldi.

AKIN GÜRLEK’İN KİŞİSEL HAYATI

Akın Gürlek, Elif Gülşah Gürlek ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

