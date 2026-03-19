Akın Gürlek: Meydanlarda ismimizin yuhalatılması hoş değil, sonuçta ailemiz var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Meydanlarda ismimizin yuhalatılması, sürekli ekranlarda konuşulması vs. bunlar hoş değil. Sonuçta ailemiz var, onlar etkileniyor" dedi.

Gürlek, AKP’li sosyal meda içerik üreticisi Adem Metan’a konuştu. Öğrencilik döneminden Adalet Bakanlığı'na uzanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, kendisine yönelik eleştirilere değindi.

"NOT ALIRDIM, NOTLARI DA SATARDIM"

Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdiğini söyleyen Gürlek, "Üniversitede her derse girip hocanın ağzından ne çıkarsa not alırdım, notları da satardım. O zaman Marmara Hukuk'ta ilk bilgisayar yazılı ders notunu veren bendim. Hem maddi olarak çok faydası oldu hem de ders başarımı artırdı" dedi.

"SONUÇTA AİLEMİZ VAR, ONLAR ETKİLENİYOR"

Meslek hayatına ilişkin değerlendirmesinde ailesinin de zaman zaman eleştirilerden etkilendiğini söyleyen Gürlek, "Meydanlarda ismimizin yuhalatılması, sürekli ekranlarda konuşulması vs. bunlar hoş değil. Sonuçta ailemiz var, onlar etkileniyor. Babam bir kere camiye gitmiş, orada ‘Oğlun şöyle böyle’ demişler. Bunlar hoş şeyler değil" ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca hakkındaki tartışmalara ilişkin de bugüne kadar verdiği tüm kararlara ilişkin vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Gürlek, daha önce kamuoyu tarafından bilinmeyen oyunculuk deneyimini de paylaştı. "Ekmek Teknesi’nin bir bölümünde oynadım" ifadelerini kullandı.