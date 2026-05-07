Akın Gürlek: "Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

Gürlek programda etkin pişmanlığa dair şunları söyledi:

Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci.