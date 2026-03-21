Akın Gürlek "not satıyordum" demişti: Dönem arkadaşı detayları anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in şimdilerde profesör olan bir dönem arkadaşı, Gürlek'in üniversite yıllarında "not satıyordum" diyerek aktardığı olayı doğruladı ve olayın çeşitli detaylarını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakkındaki malvarlığı iddialarının ardından iktidara yakınlığıyla bilinen YouTube programcısı Adem Metan'ın programına katılan Gürlek, burada çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Gürlek açıklamalarında Ekmek Teknesi olarak bilinen dizinin bir bölümünde figüranlık yaptığını ve üniversite yıllarında yaptığı çeşitli işlerden bahsetmiş; dersine girdiği hocaların notlarını tuttuğunu, bu işi zamanla profesyonelleştirdiğini ve bu şekilde okulda tanınan birisi haline geldiğini aktarmıştı:

"Sürekli olarak her derse giriyorum. Hocanın ne ağzından çıkıyorsa onu yazıyoruz falan. Artık seni de amfide tanıyorlar, güveniyorlar, 'Akın ders notu tutuyor' falan… Onu aynı zamanda her gün bilgisayara aktarmanız gerekiyor. O zamanlar Marmara Hukuk'ta ilk bilgisayar yazılı ders notunu veren bendim. İki arkadaştık. Bu şekilde bir sistem kurduk. Biliyorsunuz fotokopiciler var üniversitenin yakınlarında, insanlar oraya geliyor. Bir de meşhur olduk, herkes 'Akın'ın notları, Akın'ın notları'… Biz bu işi profesyonelleştirdik, üçüncü sınıfta ses kayıt cihazı aldık. Bize çok faydası oldu. Hem maddi olarak çok iyi duruma geldik hem de başarı sağlıyor."

DÖNEM ARKADAŞI DOĞRULADI

Evrensel'de yer alan habere göre Gürlek'le aynı dönemde okumuş ve şimdilerde profesör olan bir dönem arkadaşı, Akın Gürlek'in aktardığı olayı doğrularken, olayın detaylarına ilişkin bilgiler de paylaştı.

Buna göre, Gürlek'in önce elle yazılmış notlarını Selimiye’de bulunan "Durak Copy" isimli işletmede sattığını aktaran profesör, daha sonra ise notları bilgisayara geçirip öyle satmaya başladığını anlattı. Bilgisayarda yazılmış notların Rasimpaşa’daki başka bir kırtasiyede satıldığını belirten profesör, Gürlek'in böylece öğrenciler arasında fark yarattığını paylaştı.

"BU NOTU YAZAN SAVCI OLDU"

Gürlek'in dönem arkadaşı, Durak Copy işletmecisinin, "Savcı oldu o notları yazan” diyerek notların reklamını yaptığını da söyledi.

Gürlek ile aynı dönemde not satan Ali isimli öğrencinin kısa sürede büyük para kazandığı ve daha sonra kaymakam olduğu da profesörün verdiği bilgiler arasında.