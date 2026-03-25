Akın Gürlek, Özgür Özel ile mücadelenin kendisi için kolay olduğunu ama buna Erdoğan’ın izin vermediğini söyledi

Eski AKP Milletvekili ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Tayyar, Gürlek'in Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sessiz kaldığını" söylediğini aktardı.

TGRT Haber’de görüşmeyle ilgili bilgi veren Tayyar, Özgür Özel'in son dönemdeki iddialarına Gürlek'in neden cevap vermediğini sorduğunda şu cevabı aldığını söyledi:

AKIN GÜRLEK: ÖZEL İLE MÜCADELEYE GİRMEK BENİM İÇİN KOLAY BİR İŞ

Şamil Tayyar, Gürlek'le görüşmesini şöyle aktardı:

"Akın Gürlek'in hepinize selamı var. Bizim programımızı izlediğini, önemli görev yaptığımızı söyledi. Yoğun bir ziyaretçi trafiği var, türbe ziyareti gibi. Bir süredir Özgür Özel yüksek perdeden açıklamalar yapıyor neden cevap vermiyorsunuz dediğimde, 'Sayın cumhurbaşkanımızın bana bir talimatı var. ben bu talimat gereği susmayı tercih ediyorum. çünkü bana işine odaklan, polemiğe girme, özgür özel'i de fazla ciddiye alma dedi. Ben hakimlikten geliyorum, başsavcılık yaptım, şu an bir siyasi görev icra ediyorum. Eğer istersem Özgür Özel ile de çok sert bir mücadeleye girerim. Özgür Özel ile mücadele etmek de benim için kolay bir iş' dedi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ben işime odaklandım ve polemiklerden uzak durmaya çalışıyorum' dedi."

"4 TAPUM VAR"

Tayyar'ın aktardığına göre; Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına değinen Gürlek, 4 tapusunun olduğunu, bunların güncel değerinin toplamda 40 milyon lirayı geçmeyeceğini ve mahkeme sürecinde her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca, daha önce 9 milyon liraya aldığı bir konutu bakan yardımcılığı döneminde 13 milyon liraya sattığı bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu. CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söylemişti.