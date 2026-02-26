Akın Gürlek: Raporda umut hakkı yok, şahsa yönelik düzenleme olmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, PKK'nin silah bırakması ve örgütü feshetmesine ilişkin süreç hakkında "Süreç güzel gidiyor, meyveleri toplama aşamasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK'nin silah bırakma sürecine yönelik değerlendirmesinde Gürlek, yasal adımların atılması için "Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım" dedi.

Yapılacak düzenlemenin şahsa özel veya genel af şeklinde olamayacağını belirten Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldan beri terör sorunu var. Herkes terörün bitmesini istiyor. Çok önemli bir aşamaya gelindi. Türkiye artık bölgede rol model. Meclis'te bir komisyon kuruldu. Komisyona katılan bütün siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum. Çok güzel mesai harcadılar çok güzel bir rapor sundular. Bundan sonra ne olacak? Yasal düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bir adım atılacak. Örgütün tamamen silahlarını bıraktığının tespit edilmesi gerekiyor. Bu raporda da yazıyor. Daha sonradan da örgütün faaliyetini durdurması. Daha sonra Meclis yasal düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı olarak mevzuat konusunda, arkadaşlarımız alanında uzman, Meclis'imize yardımcı olacağız. Doğrudan sürece dahil değiliz. FETÖ gibi örgütlerin bu düzenlemeden yararlanmaması lazım. Takdir yüce Meclis'imizin"

Kamuoyunda tartışma konusu olan "umut hakkı" konusunda da değerlendirmesi sorulan Gürlek, "Raporu okudum orada umut hakkını görmedim. Bu pakette umut hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN FUTBOL MAÇLARI İNCELENİYOR"

Yasa dışı bahis soruşturmalarına değinen Gürlek, bütün futbol maçlarının incelendiğini kaydetti. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istediğini söyleyen Gürlek, "Futbolun temiz olması lazım. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Uyuşturucu soruşturmalarına değinen Gürlek, "kullanıcıları aldılar baronları almadılar" eleştirisine katılmadığını söyledi.

Gürlek, "Uyuşturucu kullanımı da çok yaygın 14 yaşında çocuklar kullanıyor. Kullanıcıları aldılar baronları almadılar eleştirisine katılmıyorum. İstanbul'da 4 dağıtımcının 2 tanesini yakaladık. Biz tüm kartelleri biliyoruz. Takibini yapıyoruz. İstanbul'da parti yapanları aldık, yer ve imkan sağlayanı aldık, özendireni aldık" ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik olası cezai düzenlemelere de değinen Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Cezaları artıracağız. Hüküm giyen çocuk da cezasının tamamını yatacak. Çocuklar neden suça karışıyor incelememiz lazım" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...