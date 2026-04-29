Akın Gürlek: Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürlek, "Rojin Kabaiş dosyasında yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

CHP davasına dair bir soruyu da yanıtlayan Gürlek, “Bu karar istinafın takdirinde. Mahkemenin ne tür bir karar vereceği konusunda bilgimiz ve takdirimiz yok, olamaz” diye konuştu.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: 632 DOSYA İNCELENİYOR

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuşan Gürlek, olayın toplumsal hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Faili meçhul dosyaların incelenmesi için özel bir birim kurulduğunu belirten Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

“632 dosyayı ilk derece mahkemelerinden çektik, inceliyoruz. Buradan mutlaka bir dosya açılacak ya da bir fail çıkacak diye bir garanti yok. Umut Altaş için kırmızı bülten çıkardık, iadesini bekliyoruz. Soruşturma devam ediyor.”

Gürlek ayrıca, çocuklara yönelik suçlarda cezaların artırılmasına yönelik düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek “12. Yargı Paketi’nde çocukların cezalarının artırılmasına yönelik bir düzenlememiz olacak” ifadelerini kullandı.