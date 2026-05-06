Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in telefonunun teknik incelemelerin yapılması için Çin'e gönderileceğini açıkladı.

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de 2024’te Tuşba Mollakasım’da ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması için yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce Türkiye'de de incelenen ancak istenen sonuca ulaşılamayan Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Akın Gürlek bugün Kabaiş'in babasıyla bir görüştürme gerçekleştirdikten sonra, Rojin Kabaiş'in telefonunun teknik inceleme yapılması için Çin'e gönderileceğini duyurdu.

SORUŞTURMA İÇİN KRİTİK

Soruşturma kapsamında Kabaiş'in telefonu daha önce İspanya'ya gönderilmiş ancak burada istenen sonuç sağlanamamıştı.

Kabaiş'in babası ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade etmiş ve "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi" demişti.

Rojin'in yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde cep telefonu olduğuna dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Cep telefonun açılması çok önemli olacaktır. Soruşturmanın seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullanmıştı.