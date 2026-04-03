Akın Gürlek süre vererek duyurdu: Sosyal medyaya kimliksiz giriş yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlığında. Bakan Akın Gürlek, sahte hesaplar üzerinden yürütülen hakaret, hedef gösterme ve “itibar suikastı” olarak nitelendirdiği içeriklere karşı yeni bir sistem kurulacağını duyurdu.

Hazırlanan düzenlemeye göre sosyal medya kullanıcılarının kimliklerinin doğrulanması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda hesapların gerçek kişilerle ilişkilendirilmesi sağlanacak ve kullanıcıların yaptıkları paylaşımlardan doğrudan sorumlu tutulması hedeflenecek.

ÜÇ AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Gürlek, düzenlemenin ikinci yargı paketi içerisinde Meclis’e sunulacağını belirtirken, sosyal medya platformlarıyla da bu yönde mutabakata varıldığını ifade etti. Yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte sahte ve anonim hesapların büyük ölçüde tasfiye edilmesi öngörülüyor.

Planlanan modelde, kullanıcıların sosyal medya hesaplarına T.C. kimlik numarasıyla giriş yapması gündemde. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından üç aylık bir geçiş süreci tanınacak, bu sürenin sonunda gerçek kimlikle kullanım zorunlu hale gelecek.

“SAHTE HESAPLAR KAPATILACAK”

Bakan Gürlek, yeni düzenlemenin özellikle sahte ve bot hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların önüne geçmeyi amaçladığını belirtti. Üç aylık geçiş sürecinin ardından kurallara uymayan hesapların kapatılacağını ifade eden Gürlek, sosyal medyada “sorumluluk” ilkesinin güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada gerçekten sahte hesaplar açılıyor. İtibar suikastı yapılıyor. Burada sayın milletvekillerimiz var, sayın valimiz var, rektörümüz var. Bu herkese yapılıyor.

Sosyal medyada bir kişi eğer bir hesap açıyorsa, bir suç işliyorsa bunun da bir karşılığı olması lazım. Biz bunu istiyoruz. Sosyal medyanın da bir hukuku, bir kuralı olması istiyoruz. Yani bir kişi bir hesap açıyorsa, bunun sorumluluğuna katlanacak.

Şimdi sahte hesap açıyorlar, olayları farklı anlatıyorlar. Bizim burada birçok meslektaşımız var, hâkim-savcı arkadaşlarımız var. Yani sosyal medyada yargılamalar yapılıyor, kararlar veriliyor, hükümler veriliyor. Gerçekte öyle değil. Sosyal medyada bir kişi bir hakaret ediyorsa ya da bir itibar suikastı yapıyorsa bunun sonuçlarına katlanması lazım.

Biz bunu inşallah ikinci yargı paketinde de gündeme getireceğiz. Yani bir kişi sosyal medyaya giriyorsa kimliği belli olacak. Orada yazdıklarından da, ettiği hakaretten de, itibar suikastından da sorumlu olacak. Kimseye itibar suikastı yapılmayacak. Kimse itibarsızlaştırılmayacak.

Burada çok kıymetli hâkimlerimiz var. Gecesini gündüzüne katarak, fedakârca, ailesinden gerekirse ödün veriyor, dosyalara bakıyor. Ama sosyal medyada öyle bir şey yapılıyor ki dosyadan haberi yok; adam hüküm vermiş, yargılama yapmış. “Niye bu serbest bırakıldı, bu neden tutuklanmadı?” diye bir şey başlatıyorlar.

Ben sosyal medya meselesine çok önem veriyorum. Bunu zaten zaman zaman kamuoyunda da açıkladım. Yani sosyal medyaya artık gerçek bilgilerle, kişisel kimlikle girilecek. Bu konuda zaten sosyal medya sunucularıyla da anlaştık. Onlar da bunu kabul ettiler.

T.C. kimlik numarası da olacak. Tabii, tabii, T.C. kimlik numarası olacak. Tabii geçiş süreci olacak. Yani bu sahte hesapların kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Sosyal medya hesabını gerçek kimliğiyle kullanmayan sahte hesaplar ya da bot hesaplar dediğimiz hesapların da kapatılması için bir geçiş süreci olacak. Bu kurallara uymadıkları takdirde sosyal medya bunları kapatacak.

Tabii biz biliyorsunuz, paketi hazırlıyoruz, Meclis’e sunuyoruz. İnşallah Meclis’te sayın milletvekillerimiz de bu konuya çok önem veriyor. Bunun kısa sürede yasalaşması gerekiyor. Yasalaştıktan sonra da bir geçiş süreci var. Çünkü bunun altyapısının hepsinin sağlanması gerekiyor. Üç aylık bir geçiş sürecinde herkes sosyal medyaya gerçek kimliğiyle girmiş olacak."