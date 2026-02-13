Akın Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: Hangi yasa değişiklikleri planlanıyor?

Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic başkanlığındaki heyetle bakanlık binasında bir araya geldi.

Gürlek, adalet alanındaki iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli ve tamamlayıcı boyut oluşturduğunu ifade etti. Hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Gürlek, toplantıda son dönemde hukuk sisteminde yapılan çalışmaları anlattı, TCK ve infaz sisteminde değişiklik sinyali verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak yargı alanında çok önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunduk, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz."