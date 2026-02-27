Akın Gürlek'ten 81 ilin başsavcılıklarına talimat

Adalet Bakanı Akın Gürlek "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele çalışmaları" kapsamında 81 ilde toplamda 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamında gönderilen talimat yazısında şu maddeler yer aldı:

• Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması,

• Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü,

• Kolluk ile adli merciler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi.

6 AYDA BİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapılacak. Bu kapsamda ilk toplantının bir ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Toplantılarda özellikle;

• Dijital materyallerin incelenmesi,

• Delil toplama süreçleri,

• Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları,

• İstinaf ve temyiz kararları,

• Kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi kritik başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Toplantı sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa gönderilmesi de zorunlu tutuldu.