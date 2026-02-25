Akın Gürlek'ten Alican Uludağ ve "yasal düzenlemeler" açıklaması

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek AKP Grup Toplantısı öncesi TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe muhabiri ve Ankara'da ikamet ederken gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Gazeteci Alican Uludağ ile ilgili soruya yanıt veren Gürlek, "Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor" dedi.

Gazetecinin, "Alican Uludağ gazetecilik faaliyetini Ankara'da yürütmesine rağmen neden İstanbul'da tutuklandı?" sorusuna Gürlek şöyle yanıt verdi:

217A var, biliyorsunuz. Bilgiyi alenen yayma, yalan bilgiyi alenen yayma... Orada İstanbul'da yürütülen soruşturmaya ilişkin, orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri biz ona karışamayız. Yaşadığı yer değil, suç yeri önemli. O tarihye suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Ama bu mahkeme takdiri. Süreç tamamen bağımsız yargı kontrolünde."

Gazetecinin; Gürlek'e, Uludağ'ın tutuklandığı maddenin 217/A olmadığını hatırlatması üzerine Gürlek, "Bu mahkemelerin takdiri, karışamayız, yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Gürlek sosyal medya düzenlemesi ve "suça sürüklenen çocuklara" ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"(Suça sürüklenen çocuklar) Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili soruya ise Gürlek "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

SÜREÇ VE YASAL DÜZENLEMELER

Meclis'te yürütülen çözüm süreci ve yasal düzenleme tartışmalarına ilişkin de konuşan Gürlek yasal düzenleme yetkisinin TBMM'de olduğunu belirterek, "Şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgür bir düzenleme olmayacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...