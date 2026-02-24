Akın Gürlek'ten Bahçeli'ye ziyaret: "Şükranlarımı sunuyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli, burada kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Bahçeli'yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Gürlek’i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken Akın Gürlek sosyal medya hesabından şunları yazdı: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle hedef alarak, Akın Gürlek’in yemin töreninde yaşanan tartışmalar üzerinden ana muhalefeti "siyasi eşkıyalıkla" suçlamıştı. Bahçeli, "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" demişti.