Akın Gürlek'ten "bahis soruşturması" açıklaması: Bir operasyon daha yapabiliriz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) soruşturmasıyla başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın farklı olduğunu ifade eden Gürlek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini vurguladı.

Gürlek, "Bizim su aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" ifadelerini kullandı.

"KULÜP BAŞKANLARINI DA OPERASYONLARDA GÖRECEKSİNİZ"

"Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz" dedi. Gürlek, şöyle devam etti: "Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz."

Interpol ve UEFA’yla işbirliği anlaşması olduğunu anımsatan Gürlek, sosyal medyada "algı" yapan profillere ilişkin re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı uygulanan soruşturmada, Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanmıştı.