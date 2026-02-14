Akın Gürlek'ten basın müşavirinin Furkan Torlak olduğu iddiasına yalanlama
Adalet Bakanı Akın Gürlek basın danışmanının Furkan Torlak olduğuna dair iddialara yanıt vererek, bunun doğru olmadığını kesin bir dille yalanladı.
Gazeteci Seyhan Avşar, bu iddiaları Akın Gürlek'e sorduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Avşar, Gürlek'in "kesin bir dille bunun doğru olmadığını" belirttiğini söyledi.
Avşar'ın paylaşımının tamamı şöyle:
"Sosyal medyada yer alan “Furkan Torlak’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in basın müşaviri olduğu” yönündeki iddiaları bizzat Bakan Gürlek’e sordum.
Bakan Gürlek, kesin bir dille bunun doğru olmadığını belirtti."
Bakan Gürlek, kesin bir dille bunun doğru olmadığını belirtti. pic.twitter.com/Utkn1DYsmi