Akın Gürlek'ten "canlı yayın" açıklaması: Düzenleme olursa ancak olabilir, biz dosyamıza güveniyoruz

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davalarının canlı yayımlanması talebiyle ilgili "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz" dedi.

Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Gürlek, 2025-2026 yeni adli yıl nedeniyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

Görüşmede gazetecilerin İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili kendisine sorulan iddianame sorusuna yanıt veren Gürlek, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık dile getirdiği "İBB davaları TRT'de canlı yayımlansın" talebi hakkında konuşan Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" diye konuştu.

"ETKİN PİŞMANLIKTA BULUNANLARA BASKI YAPILIYOR" İDDİASI

Muhalefetin "etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor" açıklamalarına cevap veren Gürlek, "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü" ifadelerini kullandı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI SÜRECİ ETKİLER Mİ?

"İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı" şeklindeki açıklamaları da değerlendiren Gürlek, "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" sözlerine yer verdi.

İBB soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ifade eden Gürlek, İBB Kent Uzlaşısı soruşturmasının devam eden süreci etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabiki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında" yanıtı verdi.