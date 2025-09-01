Akın Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a tazminat davası

19 Ocak'ta partisinin sosyal medya hesabından paylaşılan video nedeniyle hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla dava açılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in şikayetçi olarak yer aldığı dava dilekçesinde “Müvekkil iç dünyasında elem ve üzüntü yaşamış, manen yıpranmıştır. Müvekkilin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir" denildi.

19 Ocak'ta CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan "Seyyar Giyotin'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın 20 Ocak'ta Ankara'dan İstanbul'a getirilmiş, ifadesine başvurulmuştu.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen Aydın, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

"MÜVEKKİL İÇ DÜNYASINDA ELEM VE ÜZÜNTÜ YAŞAMIŞ, MANEN YIPRANMIŞTIR"

Videonun Cem Aydın’ın sosyal medya hesabından yeniden gönderilmesi üzerine “daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlaması”nın amaçlandığı belirtilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığı öğrenildi.

Dava dilekçesinde ise "Müvekkil iç dünyasında elem ve üzüntü yaşamış, manen yıpranmıştır. Müvekkilin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunla hale gelmiştir" ifadeleri yer aldı.