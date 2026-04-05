Akın Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Avukat uygulamasıyla avukatların hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebileceğini iddia ederek, uygulamanın savunma hakkını güçlendireceğini ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandıracağını öne sürdü.

  • 05.04.2026 12:09
  Giriş: 05.04.2026 12:09
  • Güncelleme: 05.04.2026 12:12
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini" belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

