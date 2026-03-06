Akın Gürlek'ten "Ekrem İmamoğlu" açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Gürlek, burada yaptıpı açıklamada, "İmralı’nın statüsü" konusundaki tartışmalara ilişkin "O Meclis’in takdiri. Biz sadece şu an heyetlerin İmralı'ya gitmesine izin veriyoruz" dedi.

Gürlek, "Umut hakkı" konusunda da "Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. O konu da Meclis'imizin takdiri. Eğer ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur" ifadelerini kullandı.

İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava da Gürlek'e soruldu.

"Bir cumhuriyet savcısının şahıslarla ilgisi yok" diyen Gürlek, "Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu? Burada şahısların makamları, mevkileri yaptıkları görevler ilgilendirmez. Burada o şahsın Belediye Başkanı olması, sanatçı olması ya da zengin fakir olması Cumhuriyet Savcısının görevi değildir" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de soruşturma sürecinde dosyaya böyle yaklaştığını söyleyen Gürlek, "O bakımdan yani o şahsın şahsım hakkındaki açıklamalarını ben önemsemiyorum. Ben sadece Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Yargılama aşaması başlıyor. Yani hukukta şu var. Mutlaka her karar denetlenebilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...