Akın Gürlek'ten 'el sıkışma' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yemin töreni esnasında yaşananlara dair A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gürlek, yaşananlara dair "Ben kürsüye giderken ortalık karıştı. Birden kürsüye saldırılar başladı. Daha önce AK Partili arkadaşlar uyardı. Keşke yaşanmasaydı. Parlamentoda yaşananlar bize, milletvekillerine ve milli iradeye yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM’deki yemin töreninin sorulduğu Bakan Gürlek, “Anayasa’nın 81’inci maddesi uyarınca bir yemin yapılması gerekiyor. Bu sadece usuli bir işlem” dedi. Programda, “Silivri’den gelen talimat doğrultusunda CHP’nin Anayasa kitapçığı fırlatıldığı söyleniyor. Duyumunuz var mı?” şeklinde konuşması üzerine ise Gürlek, “Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem. Ama ben o gün şahsım adına üzüldüm. Çünkü burası bir görev yeri. Burada şahısların önemi yok. Biz kurumlar adına bir yemin yapıyoruz. Gazi Meclis’te, Atatürk’ün kurduğu Meclis’te bunu yaşamamak üzücü. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Birden kürsüye saldırılar başladı. Daha önceden özellikle AK Partili vekiller beni uyardılar, ‘Bir karışıklık bekliyoruz, sen de biraz dikkatli olur musun?’ dediler. Daha sonraki olayları ben de televizyondan izledim. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Bizim kurumları yıpratmamamız lazım. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil, Adalet Bakanlığı. Bu tartışmalarla kürsüyü işgal etmek bize yakışmadı, seçkin milletvekillerine, onları seçen milli iradeye yakışmadı” şeklinde yanıt verdi.

“CHP’Lİ VEKİLLER DE TEBRİK ETTİ”

Yemin töreninden önce CHP’li vekillerden de kendisini tebrik edenlerin olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, “Ben şahıs olarak hangilerinin tebrik ettiğini bilmiyorum ama orası çok nezaketli, nazik bir ortamdı. Herkes iyi niyetlerini söyledi, el sıkıştık. Birden bir kapı ve koridordan geçtikten sonra değişmesi beni özellikle o şaşırttı. Meclis’in kürsüsüne geliyorsunuz, birden insanlar üzerinize geliyor. Hatta ben sonradan gördüm, bir de kitapçık fırlatılmış. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben naçizane bir insanım. Akın Gürlek’im ama burada Meclis çok önemli, bizim göz bebeğimiz” dedi.

Bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine el sıkıştıktan sonra “Bugün sizin için zor geçecek” şeklinde konuşup konuşmadığı sorulan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

“O gün çok kalabalık bir ortamdı. Sadece CHP’liler değil, AK Parti grup başkan vekilleri ve diğer partilerden de grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, herkes nezaket kuralları çerçevesinde el sıkıştı. Ben o sözü duymadım.”

Siyasetçiler ile görüşmeyi açık bir tarzı benimseyip benimsemeyeceği sorulan Bakan Gürlek, “Benim kapım herkese açıktır. Parti gözetmeksizin 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A Partisi B Partisi C Partisi değil. Benim kapım onlara da açık. Biz özellikle de diyalog kapılarını kapatmamalıyız. Her zaman gelirlerse, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa, onların da hakla hukukla ilgili bir sorunları varsa onlarla da ilgili görüşürüz. Burada görüşmeyeceğiz diye bir şey yok” yanıtını verdi.

"FUTBOLCUNUN BAHİS OYNAMASI BİZİM KANUNLARIMIZA GÖRE SUÇ DEĞİL"

Gürlek, son dönemde sıkça gündeme gelen futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

"Ben yasa dışı bahisle mücadele ettim. Bunu çözdük. Şu anda bakan olarak da bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz. Bu bahis şirketlerinde sürekli yöntem değişiyor. Biz bir siteyi kabul ediyoruz ama sitenin sonuna bir nokta koyulup siteler yeniden açılıyor.

Futbolda şikede de önemli operasyonlar yaptık. Şikenin yapılmaması lazım. Bu konuda hassas çalışmalar yürüttük. TFF'nin tüzükleri var ama bizim kriterimiz farklıydı. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Kendi maçta olması lazım. İstanbul Adliyesi bu konuda çalışıyor. Ben bakan olarak söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağız.

"HAZİNEYE KAZANDIRDIK"

Yasa dışı bahis şirketleri tether üzerinden parayı yurt dışına kaçırıyor. 460 milyon lira ve diğer şahısta 500 milyon dolar paraya el koyduk ve Türkiye'ye getirip hazineye kazandırdık. Yasa dışı bahis paralarının hazineye kazandırılması lazım. Yoksa bu paralar mafyaya gidiyor. Zaten yasa dışı bahis konusunda komisyon da kuruldu. Ben başsavcıyken bu işin sonuna kadar gitmiştim, bakan olarak da gideceğim. Bizim bunu tamamen kurutmamız gerek."