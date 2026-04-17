Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Başka dosyalar da inceleniyor"

Munzur Üniversitesi öğrencisi Güilstan Doku'nun 6 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden 6 seneyi aşkın zaman geçti.

Geçen günlerde soruşturmaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan iki kişi dün tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan Gürlek,

Gürlek şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz. Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi. Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor. Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız.”

RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMALARI

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Baba Şaban Vatan, olay sonrasında kızının yüksekten düşerek ölmediğini, kızına başka bir yerde bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. Dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş ise 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 24 Ekim 2024'te cansız bedenine ulaşılmıştı. Vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmişti. Ancak soruşturmada bir ilerleme yaşanmamıştı.