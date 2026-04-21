Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: "Özel bir birim kurduk"

Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların da tek tek incelendiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Gülistan Doku soruşturmasının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dosyada 11 tutuklu bulunduğunu hatırlatan Gürlek, naaşın yerini tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini duyurdu.

Habetürk'te yer alan habere göre Gülistan Doku'ya ait cesete ulaşılıp ulaşılmadığı sorusu üzerine Gürlek, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar" yanıtını verdi.

"ÖZEL BİRİM KURULDU"

Adalet Bakanlığı'nda daha önce takipsizlik kararı verilen dosyalar için özel bir birim kurduklarını söyleyen Gürlek, şunları kaydetti:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli, ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var, ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."