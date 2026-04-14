Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dün cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Gürlek gözaltı işlemlerinin 'çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde' gerçekleştirildiğini söyledi.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLILIKLA ARAŞTIRILMAKTA"

Savcılıklara ve kolluk güçlerine teşekkür eden Gürlek, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.



— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 14, 2026

NE OLMUŞTU?

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dün 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer bulunuyot. Souşturmanın, dijital deliller ve gizli tanık beyanlarıyla derinleştirildiği belirtiliyor.