Akın Gürlek'ten "İBB davası" yorumu: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" davasının TRT'de canlı yayınlanmasının kanunen mümkün olmadığını, bunun için kanun değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Gürlek, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Mahkemede sadece yargılama yapılır. Hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Veli', 'sanık Ekrem' diye hitap eder" dedi.

İmamoğlu, yargılamanın başladığı gün selamlama konuşması yapmak istemiş ancak mahkeme başkanı bu talebe olumlu yanıt vermemişti.