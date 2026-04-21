Akın Gürlek'ten 'İmamoğlu' açıklaması: Mahkeme salonunda siyaset yapılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı canlı yayında İBB Davası'ndan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına, gündeme ilişkin pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, firari şüpheli Umut Altaş için uluslararası süreçlerin devreye sokulduğunu ve kırmızı bülten çıkarılan Altaş’ın INTERPOL üzerinden istendiğini açıkladı. İBB Davası'na ilişkin konuşan Gürlek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atıfla "Mahkeme salonunda siyaset yapılmaz" dedi.

CNNTürk'te canlı yayına katılan Akın Gürlek'in İBB Davası'yla ilgili açıklaması şöyle:

"Bakan olduktan sonra muhalefet partilerinden ziyaret eden olmadı. Adalet duygusuna kimin ihtiyacı varsa onun yanındayım. Vatandaşlarımız da kolay ulaşabiliyor. İmamoğlu davasında yargılama yapılıyor. 407 sanık hakkında yargılama yapılıyor. İddianameyi düzenledik. Artık mahkemenin takdiri. 143 eylem hakkında isnat yapılmıştı. Mahkeme sanıkların ve avukatların savunması yapılıyor. Mahkeme salonunda siyaset yapılmaz. Selamlama konuşması gündeme gelmişti. Böyle bir usul yok. Hakimler buradaki siyasi tartışmalara göre karar vermezler. Maddi deliller var. MASAK raporları var. İtirafçı beyanları var. HTS kayıtları var. Dosyadaki delilere bakmak lazım. Burada siyasi savunma yapmak yerine delillere göre savunma yapmak lazım. Burada parti önemli değildir. Dolandırıcılık yolsuzluk var mı ona bakılır. AK Parti ya da CHP diye bir şey yok. Olgunlaşmış soruşturma olursa yapılır. Savcılık A partisi B partisi diye hareket etmez. Dosyanın kapağındaki isimler anlam ifade etmez. Dosyadaki delillere bakar savcılık. Hakkında işlem yapılan başkan sayısı 30. Bu sayı Cumhur İttifakı belediyeli sayısı." Mahkumiyet verilen başkan sayısı 13."

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: "UMUT ALTAŞ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDIK VE İADE TALEBİNDE BULUNDUK"

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de bilgiler veren Gürlek, şunları kaydetti:

"86 milyonun Adalet Bakanı'yım. Toplumu yaralayan bazı olaylar var. Bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaş gibi. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var.

Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım.

Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması. Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz. Savcılık ince bir işlik yaptı. Özel bir ekipte kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. 'Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var. Sim kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtların silinmesi var. Delilleri karartma suç isnattı olur herhalde. Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Bizim özel ekibimiz sadece teknik bilgi veriyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz. Umut Altaş yasal yolla ABD'ye gidiyor ve oturum alıyor. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş'ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var."