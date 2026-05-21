Akın Gürlek'ten "mutlak butlan" açıklaması: "Demokrasiye güveni pekiştiren bir karardır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultay davasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin Özgür Özel ile parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargının bağımsız bir karar verdiğini savunan Gürlek, kararın hukuka ve demokrasiye inancı pekiştiren bir karar olduğunu iddia etti.

Herkesin karara saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Gürlek, "Demokratik bir karar alındı. Kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin sürece saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir" ifadelerini kullandı.

Gürlek, şunları söyledi:

"Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır Bizim için temel ilke açıktır: İrade milletindir, delegenindir, üyelerinindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir"