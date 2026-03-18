Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Rüşvet almakla suçladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Lideri Özgür Özel'in kendisinin mal varlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Belgelerin sahte olduğunu öne süren Gürlek, Özel'in tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten rüşvet aldığını ve bununla İBB davasını perdelemek istediğini iddia etti.

"4 TANE TAŞINMAZIM VAR"

Gürlek şunları söyledi:

"O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Diğerlerini bilmiyorum, yalan. Güya ID numaraları vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu, yazmıyor.

Özgür Özel’in ilk amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. İkinci amacı... Ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Benzinliğe niye uğruyor?

Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bu çalışmalar ortaya konuldu, dosyada da var.

Biz devlet memuruyuz, devlet memurluğunda hakimlik, savcılık yaptık. Sürekli mal beyanında bulunmamız gerekiyor.

4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değeri de belli. Bir tanesi de Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda bugün zaten manevi tazminat davası açacağız.

Özgür Özel’in amacı belli. Asrın yolsuzluğu davasını perdeliyor. İkincisi de kendisinin Muhittin Böcek’in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihinde, baz istasyon kayıtlarıyla sabit, bunu Muhittin Böcek de anlatacak da zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor, Muhittin Böcek de bunu veriyor."

"SON ÇIRPINIŞLAR"

Gürlek şöyle devam etti: "Örnek belgeler sunuyor. Tapu belgeleri. Bunların hepsi gerçek dışı. Sahte belgeler ki zaten manevi tazminat davası açtım. Burada da mahkeme tapuya yazacak. Gerçek midir, gerçek değil midir? Bunlar basit şeyler. Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum."

"LÜKSEMBURG'A GİTMEDİM"

Gürlek, Özel'in "Lüksemburg'da yatı var" iddiasına da yanıt verdi. Lüksemburg’a gitmediğini söyleyen Gürlek yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını söyledi. Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaları ortaya atanların bunu ispat edememesi halinde iftira kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.