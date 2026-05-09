Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt: "Alçakça iftiralar"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Özel'in kendisi hakkında kamuoyuyla paylaştığı iddialara yanıt verdi.

"DEVLET CİDDİYETİNE VE MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE YAPILMIŞ AÇIK BİR SALDIRI"

Özel'in "Erdoğan’la kriptolu telefonla görüşüyor. Yakınlarına, çevresine, ‘Erdoğan’ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar’ diyorsun. Akın Gürlek Erdoğan’ı da dinlediğini söylüyor" şeklindeki açıklamalarının "kendisi ve Cumhurbaşkanı arasındaki iletişimi iftiralarla kirletmeye yönelik" olduğunu savunan Gürlek, "Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

Özel'in "siyasi tükenmişlik" yaşadığını söyleyen Gürlek, "Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir" ifadelerini kullandı.

Özel'in yargı süreçlerini maipüle etmeye çalıştığını iddia eden Gürlek, "Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız" yorumunda bulundu.

Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır.

"DOSYALARDAKİ GERÇEKLER YALAN RÜZGARINDAN ETKİLENMEZ"

15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel dün katıldığı Sözcü TV'deki yayında daha önce dile getirdiği Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına ilişkin "Akın Gürlek‘in Bakanlığa ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?’ dediğini, Bakanlık'tan ‘250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun?’ cevabını aldığını da biliyoruz" demişti.

Özel ayrıca Gürlek hakkında şu iddiaları da dile getirmişti: "Erdoğan’la kriptolu telefonla görüşüyor. Düşün. Bütün yargı süreçleri ile ilgili bilgiyi kripto telefonla veriyor. Yakınlarına, çevresine, ‘Erdoğan’ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar’ diyorsun. Akın Gürlek Erdoğan’ı da dinlediğini söylüyor. Buradan Sayın Erdoğan duymadıysa ihbar ediyorum."