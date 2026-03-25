Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili mesaj: "Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği susuyorum"

Eski AKP Milletvekili ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Tayyar, Gürlek'in Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sessiz kaldığını" söylediğini aktardı.

TGRT Haber’de görüşmeyle ilgili bilgi veren Tayyar, Özgür Özel'in son dönemdeki iddialarına Gürlek'in neden cevap vermediğini sorduğunda şu cevabı aldığını söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu talimat gereği susuyorum. Bana 'Polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi. Hakimlikten geliyorum, mücadele etmek benim için kolay ancak talimata uyuyorum."

"4 TAPUM VAR"

Tayyar'ın aktardığına göre; Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına değinen Gürlek, 4 tapusunun olduğunu, bunların güncel değerinin toplamda 40 milyon lirayı geçmeyeceğini ve mahkeme sürecinde her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca, daha önce 9 milyon liraya aldığı bir konutu bakan yardımcılığı döneminde 13 milyon liraya sattığı bilgisini paylaştı.